Карлос Гонсалес
№51
Нападающий
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:15
Вильярреал
0 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0
Лас-Пальмас
1
был в запасе