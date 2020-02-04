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Джейк Кларк-Салтер
№37
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
88'
88'
88'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала