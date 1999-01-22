Имран Альсултанов
№38
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1999 (22) года
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.07.2017 29 июля 2017 сб 20:00
Ахмат
2 : 0
Динамо
29.07.2017 29 июля 2017 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
2
Динамо
0
был в запасе