Расселл Канус
№35
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хоффенхайм
Гражданство
США
Дата рождения
11 июня 1995 (25) лет
Рост
177
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 0
Вольфсбург
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:30
минуты: 67' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1
Вольфсбург
0
минуты: 67' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур