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Олимпиада
Владимир Толмачев
№21
Полузащитник
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Команда
Байкал
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 мая 1996 (24) года
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
Байкал
0 : 6
Сибирь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0
Сибирь
6
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
9:00
Байкал
0 : 1
Луч
20.03.2016
20 марта 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Байкал
0
Луч
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 27 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 26 тур