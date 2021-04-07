Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Григорий Труфанов
№97
Защитник
Подписаться
Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1997 (23) года
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2015/2016
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
-:-
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
-
СКА-Хабаровск
-
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
37'
37'
37'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
14'
14'
14'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Велес
1 : 0
СКА-Хабаровск
31'
31'
31'
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Велес
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур