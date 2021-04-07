Григорий Труфанов
№97
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1997 (23) года
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
-:-
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
-
СКА-Хабаровск
-
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
37'
37'
37'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
14'
14'
14'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Велес
1 : 0
СКА-Хабаровск
31'
31'
31'
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Велес
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур