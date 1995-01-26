Мигель Анхель Муньос
№35
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 янв. 1995 (26) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
Бетис
2 : 1
Хетафе
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2
Хетафе
1
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 36 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:15
Хетафе
2 : 2
Валенсия
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:15
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 35 тур
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
59'
59'
59'
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:30
минуты: 17' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 17' - 90' / Испания. Примера, 34 тур