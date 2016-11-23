Павел Ореховский
№48
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
13 мая 1996 (24) года
Рост
181
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Динамо
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Наполи
0
Динамо
0
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
Бенфика
1 : 0
Динамо
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
минуты: 76' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Динамо
0
минуты: 76' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур