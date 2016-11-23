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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Павел Ореховский
№48
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
13 мая 1996 (24) года
Рост
181
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
Наполи
0 : 0
Динамо
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Наполи
0
Динамо
0
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
Бенфика
1 : 0
Динамо
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
минуты: 76' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Динамо
0
минуты: 76' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур