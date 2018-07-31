Яннис Анестис
№22
Вратарь
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 марта 1991 (30) лет
Рост
198
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.07.2018 31 июля 2018 вт 20:00
Хапоэль
2 : 2
Динамо
31.07.2018 31 июля 2018 вт 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
2
Динамо
2
был в запасе
24.07.2018 24 июля 2018 вт 21:00
Динамо
5 : 0
Хапоэль
24.07.2018 24 июля 2018 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Динамо
5
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
17.07.2018 17 июля 2018 вт 20:00
Хапоэль
3 : 1
Флора
17.07.2018 17 июля 2018 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Хапоэль
3
Флора
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд