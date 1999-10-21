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Олимпиада
Арсен Адамов
№22
Защитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 окт. 1999 (21) год
Рост
177
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
-:-
Урал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
-
Урал
-
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Химки
1 : 2
Ахмат
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Химки
1
Ахмат
2
был в запасе
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
был в запасе
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
20:00
Спартак
2 : 0
Ахмат
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
20:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2
Ахмат
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
был в запасе