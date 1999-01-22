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Теннис
Олимпиада
Идрис Умаев
№18
Нападающий
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1999 (22) года
Рост
174
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Чайка
5 : 1
Шинник
25'
25'
25'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
25'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чайка
5
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
70'
70'
70'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
45'
45'
45'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
1 : 1
Чайка
75'
75'
75'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
75'
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 22 тур