Паулиньо (Виктор де Менезес)
№11
Нападающий
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Команда
Заря
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 мая 1993 (27) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:30
Левски
2 : 0
Ружомберок
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
2
Ружомберок
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:30
Ружомберок
0 : 2
Левски
51'
51'
51'
51'
51'
51'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Ружомберок
0
Левски
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд