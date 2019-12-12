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Олимпиада
Рафаэль Форстер
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 июля 1990 (30) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Лудогорец
1 : 1
Ференцварош
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лудогорец
1
Ференцварош
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Эспаньол
6 : 0
Лудогорец
12'
12'
12'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Эспаньол
6
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Лудогорец
0 : 1
Эспаньол
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лудогорец
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
40', 64'
40', 64'
40', 64'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
40', 64'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
0
Лудогорец
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Лудогорец
5 : 1
ЦСКА
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лудогорец
5
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур