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Олимпиада
Вячеслав Грулев
№20
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 марта 1999 (22) года
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
молодежный чемпионат европы групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
-:-
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
-
Урал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
12'
12'
12'
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
38'
38'
38'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
38'
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
76'
76'
76'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
49'
49'
49'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 17' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
минуты: 17' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
15'
15'
15'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
3
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
37'
37'
37'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
37'
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
66'
66'
66'
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
84'
84'
84'
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
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