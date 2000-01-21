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Теннис
Олимпиада
Данила Емельянов
№23
Нападающий
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 2000 (21) год
Рост
180
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
-:-
Волгарь
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
-
Волгарь
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2
Спартак-2
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Волгарь
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2
Волгарь
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур