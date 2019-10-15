Гор Малакян
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
12 июня 1994 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 19:00
Финляндия
3 : 0
Армения
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Финляндия
3
Армения
0
был в запасе
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
был в запасе