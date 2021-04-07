Тимур Пухов
№11
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1998 (22) года
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
-:-
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
-
Шинник
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 21' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
минуты: 21' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
13'
13'
13'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур