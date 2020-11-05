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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Муаммер Йилдырым
№25
Вратарь
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
14 сент. 1990 (30) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
был в запасе
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Вильярреал
5 : 3
Сивасспор
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
5
Сивасспор
3
был в запасе