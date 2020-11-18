Омер Байрам
№19
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
27 июля 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Венгрия
2 : 0
Турция
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Венгрия
2
Турция
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Турция
3 : 2
Россия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Турция
3
Россия
2
был в запасе