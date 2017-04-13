Омер Сисманоглу
№17
Нападающий
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
1 авг. 1989 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
Лион
2 : 1
Бешикташ
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Лион
2
Бешикташ
1
был в запасе
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
Бешикташ
4 : 1
Олимпиакос
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
4
Олимпиакос
1
был в запасе
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
Бешикташ
2 : 1
Хапоэль
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
2
Хапоэль
1
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
Хапоэль
1 : 3
Бешикташ
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Хапоэль
1
Бешикташ
3
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала