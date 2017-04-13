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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Омер Сисманоглу
№17
Нападающий
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
1 авг. 1989 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
Лион
2 : 1
Бешикташ
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Лион
2
Бешикташ
1
был в запасе
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
Бешикташ
4 : 1
Олимпиакос
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
4
Олимпиакос
1
был в запасе
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
Бешикташ
2 : 1
Хапоэль
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
2
Хапоэль
1
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
Хапоэль
1 : 3
Бешикташ
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Хапоэль
1
Бешикташ
3
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала