Виталий Горулев
№98
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июля 1998 (22) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
-:-
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
-
СКА-Хабаровск
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 12 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 3 тур