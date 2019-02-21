Ахмет Джалик
№5
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
26 февр. 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Бенфика
0 : 0
Галатасарай
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
0
Галатасарай
0
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Галатасарай
1 : 2
Бенфика
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Бенфика
2
был в запасе