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Олимпиада
Маршал (Фернандо де Оливейра)
№5
Защитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 февр. 1989 (32) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 60' - 82'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 60' - 82' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
68'
68'
68'
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Лестер Сити
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:30
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
22:15
Вулверхэмптон
1 : 3
Манчестер Сити
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
22:15
минуты: 1' - 8'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 8' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Вулверхэмптон
90'
90'
90'
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур