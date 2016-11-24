Оскар Скарионе
№5
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
14 июля 1985 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Зенит
2 : 0
Маккаби
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зенит
2
Маккаби
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
Маккаби
0 : 0
АЗ Алкмаар
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Маккаби
24'
24'
24'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
24'
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Дандолк
1 : 0
Маккаби
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дандолк
1
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Маккаби
3 : 4
Зенит
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
3
Зенит
4
был в запасе