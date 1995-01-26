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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джо Ротуэлл
№8
Полузащитник
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 янв. 1995 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала