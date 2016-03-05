Джордж Добсон
№44
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 нояб. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
Эвертон
2 : 3
Вест Хэм
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
3
был в запасе
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
был в запасе