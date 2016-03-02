Асьер Эчабуру
№29
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 апр. 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Эйбар
0
был в запасе