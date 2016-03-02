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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Асьер Эчабуру
№29
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 апр. 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Эйбар
0
был в запасе