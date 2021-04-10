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Олимпиада
Феликс Пасслак
№30
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 мая 1998 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
суперкубок германии
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Штутгарт
-:-
Боруссия
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
-
Боруссия
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2
Боруссия
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Боруссия
2 : 0
Герта
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
2
Герта
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
4
Боруссия
2
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
1
Майнц
1
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Боруссия
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 5
Штутгарт
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
1
Штутгарт
5
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 67'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
1
Кельн
2
минуты: 1' - 67' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:30
Герта
2 : 5
Боруссия
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
2
Боруссия
5
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
2
Бавария
3
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Арминия
0 : 2
Боруссия
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Арминия
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Боруссия
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Фрайбург
90'
90'
90'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
90'
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
4
Фрайбург
0
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Аугсбург
2 : 0
Боруссия
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2
Боруссия
0
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
Боруссия
3 : 0
Боруссия
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 19' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
3
Боруссия
0
минуты: 19' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур