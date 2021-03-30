Абдулкерим Бартакжи
№42
Защитник
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Команда
Коньяспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 сент. 1994 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
был в запасе