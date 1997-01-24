Йоанн Кампанини
№41
Полузащитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
Газелек
1 : 0
Кан
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1
Кан
0
был в запасе
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
Газелек
1 : 1
Марсель
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Газелек
1
Марсель
1
был в запасе
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Бордо
1 : 1
Газелек
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Газелек
1
был в запасе