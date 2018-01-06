Гарри Кэмпбелл
№24
Вратарь
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Бертон Альбион
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Бертон Альбион
0
был в запасе