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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тимоти Фосу-Менса
№24
Защитник
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Команда
Байер
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Байер
0 : 2
Янг Бойз
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
0
Янг Бойз
2
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Янг Бойз
4 : 3
Байер
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
4
Байер
3
был в запасе