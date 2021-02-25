Тимоти Фосу-Менса
№24
Защитник
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Команда
Байер
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Байер
0 : 2
Янг Бойз
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
0
Янг Бойз
2
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Янг Бойз
4 : 3
Байер
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
4
Байер
3
был в запасе