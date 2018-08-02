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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Афонсо (Афонсо Фигейреду)
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 янв. 1993 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
Риу Аве
4 : 4
Ягеллония
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Риу Аве
4
Ягеллония
4
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:20
Ягеллония
1 : 0
Риу Аве
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:20
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ягеллония
1
Риу Аве
0
был в запасе