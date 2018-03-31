Филипе Сампайо
№94
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 нояб. 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
Ахмат
0 : 0
СКА-Хабаровск
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
Ахмат
0 : 0
Зенит
73'
73'
73'
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 16:30
Краснодар
3 : 2
Ахмат
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
2 : 1
Уфа
45'
45'
45'
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
83'
83'
83'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 19:30
Ахмат
1 : 1
Анжи
90'
90'
90'
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 19:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Ахмат
0
был в запасе
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 19:30
Ахмат
1 : 2
Спартак
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Тосно
1
Ахмат
0
был в запасе
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 19:30
Ахмат
1 : 0
Рубин
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
1
Рубин
0
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Ахмат
1 : 1
Локомотив
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
1
Локомотив
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:30
ЦСКА
0 : 1
Ахмат
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
10.08.2017 10 авг. 2017 чт 20:00
Ахмат
2 : 3
Краснодар
10.08.2017 10 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
Уфа
3 : 2
Ахмат
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017 29 июля 2017 сб 20:00
Ахмат
2 : 0
Динамо
29.07.2017 29 июля 2017 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
23.07.2017 23 июля 2017 вс 20:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
27'
27'
27'
23.07.2017 23 июля 2017 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур