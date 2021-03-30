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Олимпиада
Жоао Палинья
№60
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 июля 1995 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
80'
80'
80'
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
80'
минуты: 68' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
минуты: 68' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
минуты: 90' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
минуты: 90' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур