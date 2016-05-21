Брайт Дайк
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
2 февр. 1987 (34) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Краснодар
1 : 0
Амкар
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Амкар
0
был в запасе
16.05.2016 16 мая 2016 пн 17:00
Амкар
1 : 0
Уфа
16.05.2016 16 мая 2016 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Амкар
1
Уфа
0
был в запасе
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:00
Ахмат
2 : 0
Амкар
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 51'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
2
Амкар
0
минуты: 1' - 51' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 14:30
Амкар
1 : 1
Урал
08.05.2016 08 мая 2016 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Амкар
1
Урал
1
был в запасе
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 19:00
Динамо
0 : 0
Амкар
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 19:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0
Амкар
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 12:00
Амкар
0 : 1
Локомотив
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 12:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Амкар
0
Локомотив
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:30
Амкар
0 : 2
Зенит
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Амкар
0
Зенит
2
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Амкар
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
1
был в запасе
18.03.2016 18 марта 2016 пт 17:00
Амкар
0 : 0
Ростов
18.03.2016 18 марта 2016 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Амкар
0
Ростов
0
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Спартак
2 : 1
Амкар
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
2
Амкар
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
07.03.2016 07 марта 2016 пн 17:00
Анжи
0 : 1
Амкар
07.03.2016 07 марта 2016 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Амкар
1
был в запасе