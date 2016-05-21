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Теннис
Олимпиада
Аподи (Алвес Де Соуза)
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 дек. 1986 (34) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Урал
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Урал
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Динамо
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Мордовия
07.05.2016
07 мая 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
19:30
Зенит
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
Анжи
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Ростов
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
19:30
Спартак
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
36'
36'
36'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
19:30
36'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Амкар
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
19.03.2016
19 марта 2016
сб
19:30
ЦСКА
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
59'
59'
59'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
11.03.2016
11 марта 2016
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Крылья Советов
11.03.2016
11 марта 2016
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур