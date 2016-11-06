Педро Кен
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 марта 1987 (34) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Ахмат
2 : 1
Зенит
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Зенит
1
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Урал
1 : 4
Ахмат
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Ахмат
4
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
Ахмат
3 : 1
Рубин
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
3
Рубин
1
был в запасе
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 19:30
Анжи
0 : 0
Ахмат
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
0
Ахмат
0
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Ахмат
2 : 1
Оренбург
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Оренбург
1
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:00
Ахмат
1 : 3
Амкар
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1
Амкар
3
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 20:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
3
Ахмат
0
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:15
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
2
Ростов
1
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 14:30
Уфа
1 : 3
Ахмат
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
1
Ахмат
3
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:30
Ахмат
1 : 1
Локомотив
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1
Локомотив
1
был в запасе
08.08.2016 08 авг. 2016 пн 19:30
Краснодар
4 : 0
Ахмат
08.08.2016 08 авг. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
4
Ахмат
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 20:30
Ахмат
1 : 0
Крылья Советов
31.07.2016 31 июля 2016 вс 20:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 1 тур