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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хон Баутиста
№25
Нападающий
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 июля 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
суперкубок испании
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
был в запасе
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе