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Евро-2020
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Олимпиада
Андре Морейра
№1
Вратарь
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 дек. 1995 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Брага
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2
Брага
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Брага
3 : 1
Хоффенхайм
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Лудогорец
1 : 1
Брага
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
1
Брага
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Брага
0 : 2
Лудогорец
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брага
0
Лудогорец
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе