Диего Соуза
№20
Нападающий
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
14 сент. 1989 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала