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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Геваро Непомусено
№41
Нападающий
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Команда
Маритиму
Гражданство
Кюрасао
Дата рождения
10 нояб. 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
Фулхэм
1 : 2
Олдхэм
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
1
Олдхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала