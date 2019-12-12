Лео Бонатини
№33
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 марта 1994 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 18:50
Витория Гимараеш
1 : 1
Арсенал
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 18:50
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витория Гимараеш
1
Арсенал
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Арсенал
3 : 2
Витория Гимараеш
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Арсенал
3
Витория Гимараеш
2
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
0 : 1
Айнтрахт
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Витория Гимараеш
0
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур