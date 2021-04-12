Диего Карлос
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Севилья
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 марта 1993 (28) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
10'
10'
10'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
72'
72'
72'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
38'
38'
38'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
19'
19'
19'
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
19'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
Эйбар
0 : 2
Севилья
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0
Севилья
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
5'
5'
5'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
5'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
Севилья
2 : 0
Вильярреал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Валенсия
0 : 1
Севилья
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
45'
45'
45'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 80'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 80' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Уэска
0 : 1
Севилья
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур