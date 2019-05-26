Джакомо Саталино
№34
Вратарь
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Аталанта
3 : 1
Сассуоло
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
3
Сассуоло
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:00
Сассуоло
3 : 5
Сампдория
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3
Сампдория
5
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1
Наполи
1
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 20:00
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0
Ювентус
3
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Сассуоло
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
1
Сассуоло
1
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 22:30
Интер
0 : 0
Сассуоло
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0
Сассуоло
0
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
2 : 6
Аталанта
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
2
Аталанта
6
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Рома
3 : 1
Сассуоло
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3
Сассуоло
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:30
Сассуоло
3 : 3
Фиорентина
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3
Фиорентина
3
был в запасе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
был в запасе
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 21:30
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1 : 0
Интер
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе