Андре Орта
№15
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 нояб. 1996 (24) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Рома
3 : 1
Брага
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала