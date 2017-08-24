Фабио Пачеко
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 мая 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 19:45
Динамо
3 : 1
Маритиму
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 19:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
3
Маритиму
1
был в запасе
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 22:30
Маритиму
0 : 0
Динамо
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 22:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Маритиму
0
Динамо
0
был в запасе