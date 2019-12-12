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Теннис
Олимпиада
Энрике (Хосе Дурадо)
№89
Нападающий
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 сент. 1989 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Арсенал
3 : 2
Витория Гимараеш
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Арсенал
3
Витория Гимараеш
2
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
0 : 1
Айнтрахт
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Витория Гимараеш
0
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
был в запасе