Рикардо Валенте
№7
Нападающий
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
3 апр. 1991 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 19:45
Динамо
3 : 1
Маритиму
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
3
Маритиму
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 22:30
Маритиму
0 : 0
Динамо
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 22:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Маритиму
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
Маритиму
2 : 0
Ботев
49'
49'
49'
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маритиму
2
Ботев
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд