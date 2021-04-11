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Олимпиада
Дальберт (Энрике Эстевао)
№5
Защитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 сент. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
Лорьян
0 : 3
Ренн
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ренн
3
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Ренн
2 : 1
Брест
32'
32'
32'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
86'
86'
86'
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур